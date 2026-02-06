Для школьников Самары проводят уроки финансовой безопасности

Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях».

Учителя и советники по воспитанию проводят для учеников начального, среднего и старшего звена со 2 по 11 класс занятия о правилах безопасного использования банковских карт и виртуальных платёжных системах, знакомят с основами управления личным и семейным бюджетом, денежными валютами и методами защиты от финансового мошенничества.



На занятиях преподаватели используют обучающие материалы портала https://моифинансы.рф, разработанные специалистами Министерства финансов РФ. Например, в школе № 65 имени Героя Советского Союза В.Д. Андреянова ученикам 10 класса на последнем занятии рассказали о том, как распознать так называемые фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы, и письма, направленные на кражу паролей и данных.



Проект «Финансовая безопасность в образовательных организациях» входит в число лучших практик Самары и Самарской области в сфере финансового просвещения детей и молодежи. Он призван помочь школьникам и их родителям научиться ответственному отношению к своим финансам, а также предотвращению злоупотреблений в финансовой сфере.

Фото: пресс-служба администрации Самары