Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре

Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.

22 декабря, в День энергетика, в Самаре открыли второй профильный инженерно-технический класс на базе школы № 118. Это продолжение совместного проекта администрации города Самары, АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» и Самарского государственного технического университета.

В новом учебном кабинете, обновленном в рамках проекта, установлена новая мебель, современные ноутбуки, демонстрационный экран, информационная доска. Вместе с учителями школы и педагогами Самарского государственного технического университета ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.

Отметим, что обучение в профильном инженерно-техническом классе – это первый этап программы «Лидеры энергетики», реализуемой компанией «Электрощит Самара» совместно с Самарским государственным техническим университетом. В рамках второго выпускники инженерно-технического класса, показавшие хорошие результаты, могут стать студентами-целевиками СамГТУ и обучаться на инженерных и технических специальностях. Третий этап – трудоустройство в компанию «Электрощит Самара».

«Для того чтобы попасть в инженерно-технический класс, ребята прошли серьезный отбор. Они выполнили тестирование, разработанное преподавателями Самарского государственного технического университета, и продемонстрировали свои физико-математические знания. Затем были индивидуальные собеседования с сотрудниками «Электрощит Самара»: ребята рассказывали о том, куда в будущем планируют поступать и кем мечтают стать, почему выбрали учебу именно в инженерно-техническом классе», – рассказал директор школы № 118 Дмитрий Тершуков.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
17 декабря 2025, 16:26
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая. Образование
Его участниками стали 3400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в числе которых были ученики самарских школ №№ 127, 170, 177, Самарского спортивного лицея и Центра «Авангард-Самара».
12 декабря 2025, 17:03
16 самарских школьников стали участниками Международного Кремлёвского кадетского бала
Его участниками стали 3400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в числе которых были ученики самарских школ №№ 127, 170, 177, Самарского спортивного лицея и Центра... Общество
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
08 декабря 2025, 17:17
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию... Общество
