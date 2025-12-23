Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре

22 декабря, в День энергетика, в Самаре открыли второй профильный инженерно-технический класс на базе школы № 118. Это продолжение совместного проекта администрации города Самары, АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» и Самарского государственного технического университета.



В новом учебном кабинете, обновленном в рамках проекта, установлена новая мебель, современные ноутбуки, демонстрационный экран, информационная доска. Вместе с учителями школы и педагогами Самарского государственного технического университета ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.



Отметим, что обучение в профильном инженерно-техническом классе – это первый этап программы «Лидеры энергетики», реализуемой компанией «Электрощит Самара» совместно с Самарским государственным техническим университетом. В рамках второго выпускники инженерно-технического класса, показавшие хорошие результаты, могут стать студентами-целевиками СамГТУ и обучаться на инженерных и технических специальностях. Третий этап – трудоустройство в компанию «Электрощит Самара».



«Для того чтобы попасть в инженерно-технический класс, ребята прошли серьезный отбор. Они выполнили тестирование, разработанное преподавателями Самарского государственного технического университета, и продемонстрировали свои физико-математические знания. Затем были индивидуальные собеседования с сотрудниками «Электрощит Самара»: ребята рассказывали о том, куда в будущем планируют поступать и кем мечтают стать, почему выбрали учебу именно в инженерно-техническом классе», – рассказал директор школы № 118 Дмитрий Тершуков.





Фото: пресс-служба администрации Самары