Главные новости:
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»

172
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»

21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица». Он проходит в школах областной столицы и других городов региона в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Один из первых отборочных этапов состоялся в школе № 81. В открытии принял участие председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, врио заместителя Губернатора Самарской области Александр Фетисов.

В рамках турнира участники погружаются в историю Куйбышева и Куйбышевской области военных лет, проверяют свои знания о роли города как запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и его вкладе в победу. Вопросы касаются, например, эвакуации предприятий и учреждений, работы заводов, выпускавших боевую технику, культурной жизни и многого другого. Для ответа на каждое задание участникам дается не более 60 секунд.

Всего запланировано четыре этапа интеллектуального турнира «Куйбышев – запасная столица». По результатам отборочных игр лучшие команды встретятся на муниципальном этапе.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара Школа

