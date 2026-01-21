21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица». Он проходит в школах областной столицы и других городов региона в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».



Один из первых отборочных этапов состоялся в школе № 81. В открытии принял участие председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, врио заместителя Губернатора Самарской области Александр Фетисов.



В рамках турнира участники погружаются в историю Куйбышева и Куйбышевской области военных лет, проверяют свои знания о роли города как запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и его вкладе в победу. Вопросы касаются, например, эвакуации предприятий и учреждений, работы заводов, выпускавших боевую технику, культурной жизни и многого другого. Для ответа на каждое задание участникам дается не более 60 секунд.



Всего запланировано четыре этапа интеллектуального турнира «Куйбышев – запасная столица». По результатам отборочных игр лучшие команды встретятся на муниципальном этапе.

Фото: пресс-служба администрации Самары