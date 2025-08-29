172

В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция, посвященная предстоящему Дню знаний и началу нового учебного года. Руководители школ, учреждений дополнительного образования и детских садов, педагоги и воспитатели подвели итоги прошедшего сезона и определили направления своей работы на несколько последующих лет. Среди основных глава города Иван Носков обозначил увеличение числа профильных классов и факультативов, повышение уровня начальной военной подготовки педагогов и вовлечение руководителей в ряд новых и уже действующих общегородских программ.



Отдельно глава города обратил внимание на необходимость участия руководителей школ в подготовке программы «Школьный двор», с которой администрация города планирует выходить на Правительство Самарской области. По предложению департамента образования Самары первыми ее участниками станут школы №№ 36, 45, 93, 119 и второй корпус школы № 156.



Всего в школы Самары в этом году отправятся более 130 тысяч школьников, в том числе почти 11 тысяч первоклассников; также более 45 тысяч своих воспитанников встретят детские сады. По итогам же прошлого учебного года ЕГЭ успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов. 1237 человек по итогу учебного года награждены медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней.



В рамках педконференции Иван Носков вручил благодарственные письма, почетные грамоты и медали пяти работникам системы образования, которые на протяжении многих лет возглавляли образовательные организации. В их числе Александр Кузьмич Моисеенко, руководивший школой № 170 в течение 40 лет, Ирина Николаевна Комарова, 38 лет возглавлявшая детский сад № 301, Вера Михайловна Любимова – руководитель школы № 147 имени П.М. Еськова в течение 25 лет, Тамара Михайловна Филатова – заведующая детским садом № 59 в течение 24 лет, и Ольга Викторовна Кугай, 17 лет руководившая детским садом № 158.



Также глава города вручил Почетные грамоты, благодарственные письма, медали I, II и III степеней и памятные знаки действующим руководителям школ и детских садов.

Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары