Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция

29 августа 2025 15:11
172
Объединившая более 500 специалистов сферы образования.

В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция, посвященная предстоящему Дню знаний и началу нового учебного года. Руководители школ, учреждений дополнительного образования и детских садов, педагоги и воспитатели подвели итоги прошедшего сезона и определили направления своей работы на несколько последующих лет. Среди основных глава города Иван Носков обозначил увеличение числа профильных классов и факультативов, повышение уровня начальной военной подготовки педагогов и вовлечение руководителей в ряд новых и уже действующих общегородских программ. 

Отдельно глава города обратил внимание на необходимость участия руководителей школ в подготовке программы «Школьный двор», с которой администрация города планирует выходить на Правительство Самарской области. По предложению департамента образования Самары первыми ее участниками станут школы №№ 36, 45, 93, 119 и второй корпус школы № 156. 

Всего в школы Самары в этом году отправятся более 130 тысяч школьников, в том числе почти 11 тысяч первоклассников; также более 45 тысяч своих воспитанников встретят детские сады. По итогам же прошлого учебного года ЕГЭ успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов. 1237 человек по итогу учебного года награждены медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней.

В рамках педконференции Иван Носков вручил благодарственные письма, почетные грамоты и медали пяти работникам системы образования, которые на протяжении многих лет возглавляли образовательные организации. В их числе Александр Кузьмич Моисеенко, руководивший школой № 170 в течение 40 лет, Ирина Николаевна Комарова, 38 лет возглавлявшая детский сад № 301, Вера Михайловна Любимова – руководитель школы № 147 имени П.М. Еськова в течение 25 лет, Тамара Михайловна Филатова – заведующая детским садом № 59 в течение 24 лет, и Ольга Викторовна Кугай, 17 лет руководившая детским садом № 158.

Также глава города вручил Почетные грамоты, благодарственные письма, медали I, II и III степеней и памятные знаки действующим руководителям школ и детских садов.

Подробнее здесь.

 

Фото:  администрация Самары

 

