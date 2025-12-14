Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов

рамвайное сообщение в Самаре: штатный режим и временные изменения маршрутов
Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления обеспечивают стабильную работу маршрутов для комфортного передвижения самарцев. Сообщаем о мерах, которые позволяют сохранять регулярность движения.
Содержание путевой инфраструктуры
Для предотвращения снежных заносов и обледенения рельсов:
• Снегоуборочные поезда и машины работают по усиленному графику, обеспечивая проезд путей.
• Ведётся непрерывная обработка рельсов и стрелочных переводов противогололёдными материалами.
• Организована расчистка остановочных площадок и подъездов к ним.
Эксплуатация подвижного состава
• Подвижной состав полностью подготовлен к зимней эксплуатации, системы отопления и пневматики функционируют в штатном режиме.
• Технические бригады осуществляют постоянный контроль за состоянием вагонов на линии.
Временное изменение маршрутов
В связи с производством аварийно-восстановительных работ закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
На время закрытия движение организовано следующим образом:
• Маршрут 7: от Барбошиной поляны до ст. м. «Победа» и обратно.
• Маршрут 21: от Барбошиной поляны по ул. Ново-Вокзальной до ул. Кабельной и обратно.
• Маршрут 24: следует по изменённой трассе через Дом печати. Первый рейс от Дома печати заезжает в 15 микрорайон.
• Маршрут 25: укороченная трасса от БТЭЦ до 15 микрорайона и обратно.
• Для удобства пассажиров усилена работа троллейбусного маршрута 4к.
Рекомендуем пассажирам:
• При посадке и высадке соблюдать осторожность, использовать поручни.
• Учитывать возможное увеличение интервалов движения и временные изменения маршрутов.
Фото: Департамент транспорта г.о. Самара