Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов

рамвайное сообщение в Самаре: штатный режим и временные изменения маршрутов



Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления обеспечивают стабильную работу маршрутов для комфортного передвижения самарцев. Сообщаем о мерах, которые позволяют сохранять регулярность движения.



Содержание путевой инфраструктуры



Для предотвращения снежных заносов и обледенения рельсов:

• Снегоуборочные поезда и машины работают по усиленному графику, обеспечивая проезд путей.

• Ведётся непрерывная обработка рельсов и стрелочных переводов противогололёдными материалами.

• Организована расчистка остановочных площадок и подъездов к ним.



Эксплуатация подвижного состава



• Подвижной состав полностью подготовлен к зимней эксплуатации, системы отопления и пневматики функционируют в штатном режиме.

• Технические бригады осуществляют постоянный контроль за состоянием вагонов на линии.



Временное изменение маршрутов



В связи с производством аварийно-восстановительных работ закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.



На время закрытия движение организовано следующим образом:

• Маршрут 7: от Барбошиной поляны до ст. м. «Победа» и обратно.

• Маршрут 21: от Барбошиной поляны по ул. Ново-Вокзальной до ул. Кабельной и обратно.

• Маршрут 24: следует по изменённой трассе через Дом печати. Первый рейс от Дома печати заезжает в 15 микрорайон.

• Маршрут 25: укороченная трасса от БТЭЦ до 15 микрорайона и обратно.

• Для удобства пассажиров усилена работа троллейбусного маршрута 4к.



Рекомендуем пассажирам:

• При посадке и высадке соблюдать осторожность, использовать поручни.

• Учитывать возможное увеличение интервалов движения и временные изменения маршрутов.



Фото: Департамент транспорта г.о. Самара