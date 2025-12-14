Я нашел ошибку
Главные новости:
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов
Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Большинство людей не подозревают, что вместе с лесной красавицей в дом могут проникнуть жуки-короеды, тля и пауки.
Эксперт предупредила о рисках установки живой новогодней елки дома
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов.
Ветеран из Самары получила медаль СК России к 80-летию Победы
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов

Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.

рамвайное сообщение в Самаре: штатный режим и временные изменения маршрутов

Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления обеспечивают стабильную работу маршрутов для комфортного передвижения самарцев. Сообщаем о мерах, которые позволяют сохранять регулярность движения.

 Содержание путевой инфраструктуры

Для предотвращения снежных заносов и обледенения рельсов:
• Снегоуборочные поезда и машины работают по усиленному графику, обеспечивая проезд путей.
• Ведётся непрерывная обработка рельсов и стрелочных переводов противогололёдными материалами.
• Организована расчистка остановочных площадок и подъездов к ним.

 Эксплуатация подвижного состава

• Подвижной состав полностью подготовлен к зимней эксплуатации, системы отопления и пневматики функционируют в штатном режиме.
• Технические бригады осуществляют постоянный контроль за состоянием вагонов на линии.

 Временное изменение маршрутов

В связи с производством аварийно-восстановительных работ закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.

На время закрытия движение организовано следующим образом:
• Маршрут 7: от Барбошиной поляны до ст. м. «Победа» и обратно.
• Маршрут 21: от Барбошиной поляны по ул. Ново-Вокзальной до ул. Кабельной и обратно.
• Маршрут 24: следует по изменённой трассе через Дом печати. Первый рейс от Дома печати заезжает в 15 микрорайон.
• Маршрут 25: укороченная трасса от БТЭЦ до 15 микрорайона и обратно.
• Для удобства пассажиров усилена работа троллейбусного маршрута 4к.

 Рекомендуем пассажирам:
• При посадке и высадке соблюдать осторожность, использовать поручни.
• Учитывать возможное увеличение интервалов движения и временные изменения маршрутов.

Фото: Департамент транспорта г.о. Самара

Теги: Самара

Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.
14 декабря 2025, 18:29
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов
Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов. Транспорт
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов.
14 декабря 2025, 16:57
Ветеран из Самары получила медаль СК России к 80-летию Победы
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов. Общество
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
14 декабря 2025, 16:30
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Экология
