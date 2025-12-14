МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы

Внимание! Усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы местами в Самарской области 15 декабря.
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения. Будьте внимательны и осторожны!
Тел:112.
Фото6 freepik.com