Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»

160
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.

В фойе экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память», рассказывающая об истории театра в годы войны.

В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов. В историю театра навеки вписаны имена актеров всей мужской труппы театра, которые отправились на фронт защищать Родину.

Посетители выставки знакомятся с судьбой Анатолия Архангельского, актера Куйбышевского театра кукол с самого его образования, который отправился на фронт в 1941-м году и прошел все четыре огненных года: был под Ленинградом, на Курской дуге, освобождал Киев и Варшаву. Но и на полях сражений Анатолий Николаевич не забывал об искусстве. В перерывах между боями организовывал фронтовые концерты, пел, читал стихи, разыгрывал сценки.

Куйбышевский театр кукол не прекращал свою работу: за годы войны сыграно две тысячи семьсот спектаклей, в том числе для раненых бойцов в госпиталях.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

159
195
210
