В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»

В фойе экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память», рассказывающая об истории театра в годы войны.

В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов. В историю театра навеки вписаны имена актеров всей мужской труппы театра, которые отправились на фронт защищать Родину.

Посетители выставки знакомятся с судьбой Анатолия Архангельского, актера Куйбышевского театра кукол с самого его образования, который отправился на фронт в 1941-м году и прошел все четыре огненных года: был под Ленинградом, на Курской дуге, освобождал Киев и Варшаву. Но и на полях сражений Анатолий Николаевич не забывал об искусстве. В перерывах между боями организовывал фронтовые концерты, пел, читал стихи, разыгрывал сценки.

Куйбышевский театр кукол не прекращал свою работу: за годы войны сыграно две тысячи семьсот спектаклей, в том числе для раненых бойцов в госпиталях.

Фото: минкульт СО