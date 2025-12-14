Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира

213
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса Москва - Пхукет

По предварительным данным 14 декабря 2025 года в аэропорту Курумоч (г. Самара) совершило посадку воздушное судно, выполнявшее рейс № SU-267 (авиакомпания Аэрофлот) сообщением Москва - Пхукет, по причине плохого самочувствия пассажира. Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.

Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров по вопросам оказания авиакомпанией услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

"14 декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, <…> совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары", -  сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Самары (Курумоч).

 

Фото:  Приволжская транспортная прокуратура

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
14 декабря 2025, 21:05
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов. Общество
158
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
14 декабря 2025, 20:46
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы. Спорт
161
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
14 декабря 2025, 19:52
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров. Транспорт
197
В центре внимания
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
209
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
316
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
533
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
627
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
542
Весь список