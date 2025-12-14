В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса Москва - Пхукет



По предварительным данным 14 декабря 2025 года в аэропорту Курумоч (г. Самара) совершило посадку воздушное судно, выполнявшее рейс № SU-267 (авиакомпания Аэрофлот) сообщением Москва - Пхукет, по причине плохого самочувствия пассажира. Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.



Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров по вопросам оказания авиакомпанией услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

"14 декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, <…> совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Самары (Курумоч).

Фото: Приволжская транспортная прокуратура