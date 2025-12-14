14 декабря в Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай», призванный познакомить гостей и жителей областной столицы с богатой историей города в формате интерактивного путешествия.

Маршрут трамвая будет проходить по историческому центру: от конечной остановки на ул. Пионерской (на пересечении с улицей Чапаевской) до площади им. Куйбышева.

Первыми посетителями интерактивной экскурсии станут 400 участников Всероссийского финала родительских хоров «Крылатое эхо Победы» из 16 регионов РФ. В целом же проект ориентирован на широкую аудиторию: туристов, школьников, студентов, семей с детьми и всех, кто интересуется историей и культурой Самары.

Запланировано три экскурсии: в 12:00, в 15:00, в 18:00.

Отметим, что проект «Интерактивный трамвай» реализуется по инициативе депутата Самарской Губернской Думы, председателя Комитета по образованию и науке Светланы Ильиной.