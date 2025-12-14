Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне

У россиян особенно востребованы новогодние игрушки, выполненные из натуральных природных материалов. Об этом рассказала в эфире "Радио России" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

В продаже также много игрушек из картона и ткани.

"Очень популярны игрушки, сделанные из шишек, ткани и ниток, которые детки сами могут делать из природных материалов", — уточнила Борисова.

Активно продаются игрушки в форме символа 2026 года — лошади. Кроме того, эксперт отметила тренд на игрушки в форме сосулек, пишет Смотрим.