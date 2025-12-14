Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.
Лев Нео, который был ранен осколками после удара ВСУ по Васильевке, выжил
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне

129
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне

У россиян особенно востребованы новогодние игрушки, выполненные из натуральных природных материалов. Об этом рассказала в эфире "Радио России" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

В продаже также много игрушек из картона и ткани.

"Очень популярны игрушки, сделанные из шишек, ткани и ниток, которые детки сами могут делать из природных материалов", — уточнила Борисова.

Активно продаются игрушки в форме символа 2026 года — лошади. Кроме того, эксперт отметила тренд на игрушки в форме сосулек, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
241
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
336
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
537
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
632
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
546
Весь список