О работе пригородных электропоездов в сложных погодных условиях. Из-за сильного снегопада на территории региона к пригородным железнодорожным перевозкам приковано особое внимание. Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.



Основную работу по поддержанию инфраструктуры и подвижного состава выполняют специалисты Самарской пригородной пассажирской компании (СППК) и Куйбышевской железной дороги.



Борьба с обледенением контактной сети.

Одна из основных угроз для движения электропоездов в зимнее время — налипание мокрого снега и образование наледи на проводах контактной сети.

Для предотвращения сбоев:

-Организовано круглосуточное патрулирование и очистка контактной сети спецтехникой.

-На критических участках применяется технология профилактического подогрева проводов и нанесения специальных составов, предотвращающих обледенение.

-Усилен контроль диспетчерского персонала за состоянием контактной сети на всех направлениях.



Обеспечение регулярности движения

-Все электропоезда проходят дополнительный контроль перед выходом на линию. Особое внимание —

токоприёмникам и системам отопления.

-На станциях и платформах проводится регулярная расчистка снега и противогололёдная обработка пешеходных зон.



В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области во взаимодействии с СППК и департаментами транспорта муниципалитетов предпринимает все необходимые меры для минимизации последствий непогоды и оперативного информирования пассажиров.



В условиях плохой видимости и снежных заносов на дорогах рекомендуем пассажирам закладывать дополнительное время при следовании на вокзал.



Специалисты делают всё возможное, чтобы ваши поездки были безопасными и предсказуемыми даже в такую погоду, сообщает пресс-служба минтранс СО.



Фото: Денис Владимиров/ минтранс СО