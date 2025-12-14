Я нашел ошибку
Главные новости:
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов
Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Большинство людей не подозревают, что вместе с лесной красавицей в дом могут проникнуть жуки-короеды, тля и пауки.
Эксперт предупредила о рисках установки живой новогодней елки дома
По поручению Александра Бастрыкина медаль Юлии Филипповне Кузнецовой вручил первый заместитель руководителя СУ СКР СО Михаил Ламонов.
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов

91
Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.

 О работе пригородных электропоездов в сложных погодных условиях. Из-за сильного снегопада на территории региона к пригородным железнодорожным перевозкам приковано особое внимание. Как организована работа по обеспечению стабильного движения электропоездов.

Основную работу по поддержанию инфраструктуры и подвижного состава выполняют специалисты Самарской пригородной пассажирской компании (СППК) и Куйбышевской железной дороги.

 Борьба с обледенением контактной сети.
Одна из основных угроз для движения электропоездов в зимнее время — налипание мокрого снега и образование наледи на проводах контактной сети.
Для предотвращения сбоев:
-Организовано круглосуточное патрулирование и очистка контактной сети спецтехникой.
-На критических участках применяется технология профилактического подогрева проводов и нанесения специальных составов, предотвращающих обледенение.
-Усилен контроль диспетчерского персонала за состоянием контактной сети на всех направлениях.

 Обеспечение регулярности движения
-Все электропоезда проходят дополнительный контроль перед выходом на линию. Особое внимание —
токоприёмникам и системам отопления.
-На станциях и платформах проводится регулярная расчистка снега и противогололёдная обработка пешеходных зон.

 В связи со сложными погодными условиями возможны задержки в движении пригородных поездов.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области во взаимодействии с СППК и департаментами транспорта муниципалитетов предпринимает все необходимые меры для минимизации последствий непогоды и оперативного информирования пассажиров.

В условиях плохой видимости и снежных заносов на дорогах рекомендуем пассажирам закладывать дополнительное время при следовании на вокзал.

Специалисты делают всё возможное, чтобы ваши поездки были безопасными и предсказуемыми даже в такую погоду, сообщает пресс-служба минтранс СО.

Фото: Денис Владимиров/ минтранс СО

Весь список