В Самаре выбрали ТОП-20 общественных пространств для голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на 2027 год

5 февраля в Самаре подвели итоги отбора общественных пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2027 год.

По итогам предварительного голосования жители наибольшим количеством голосов пожелали благоустроить скверы Гагарина, Энтузиастов, Авиаконструкторов, Пушкина и др. В Октябрьском районе по числу голосов лидерами отбора стали территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев, и сквер Николая Басова, примыкающий к внешней стороне дома № 3 по проспекту Ленина – одного из самых протяженных в городе.

Дальнейшее рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» пройдет в первом полугодии 2026 года.

Со списком ТОП-20 общественных пространств Самары можно ознакомиться на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Самары