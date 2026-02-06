Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 

Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Это совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива».

В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, теперь принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет).

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача – поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. Приглашаем молодежь региона участвовать в конкурсе «Создай Наше» и достойно представлять свой проект и Самарскую область», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсе 2025 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив — сразу три молодых предпринимателя из Самарской области стали победителями конкурса.

Это Тимофей Баушин с проектом по развитию установок очистки автомобильных деталей, основатель детской столярной мастерской «Столярник» Иван Балабай, и Никита Струц, представивший стартап - облачный сервис с искусственным интеллектом, автоматизирующий ресепшен отеля.

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

Заявочный этап конкурса «Создай НАШЕ» продлится до 10 марта. Через неделю после его завершения участники приступят к обучению на МСП.РФ. На всех стадиях конкурсантов будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого.

Вместе с грантами авторы 100 проектов получат возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП.

«В рамках конкурса мы проходим с ними шаг за шагом весь путь, от подачи заявки до акселерации. И такой подход дает свои результаты: у победителей прошлых лет занятость выросла в 2,8 раза, а доход — в 5,4 раза, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — И в целом мы видим рост интереса молодежи к предпринимательской деятельности. По итогам 2025 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 12% и сегодня уже превышает 295 тысяч».

Поддержку молодые и начинающие предприниматели могут также получить в центрах «Мой бизнес» Самарской области – они работают в каждом городском округе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Все меры поддержки также размещены на едином портале mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО