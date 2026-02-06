В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

4 февраля первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова проверила ход капремонта. На сегодняшний день в библиотеке выполнено зонирование помещений, заменены инженерные коммуникации, установлены новые панорамные окна площадью 70 квадратных метров, ведутся отделочные и малярные работы.



«Библиотеки Самары должны получить новую жизнь и стать полноценными культурными пространствами, где традиции чтения встречаются с современными технологиями, а каждый посетитель – желанный гость. Детская библиотека в Промышленном районе станет одной из самых крупных в областном центре. Все работы пока идут по графику, замечания, озвученные главой города Иваном Николаевичем Носковым в прошлом году, устранены. После чистовой отделки здесь будет установлена практичная и удобная для ребятишек и работников мебель, современное оборудование для различных кружков, и, конечно, приобретаем сюда новые книги. Уверена, открытие новой модельной библиотеки станет отличным подарком маленьким самарцам к 440-летию города», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



После капитального ремонта двухэтажная библиотека № 3 общей площадью более 950 квадратных метров будет разделена на несколько функциональных зон. На первом этаже будут располагаться абонемент для младших школьников, гостиная для мероприятий, игровая комната, комната матери и ребенка и книгохранилище. На втором этаже запланированы кинотеатр и студия звукозаписи, кафе, лекторий и выставочная зона, конференц-зал, мастерские, абонемент для старших школьников. На капремонт библиотеки по нацпроекту «Семья» было выделено более 60 млн руб.



После капитального ремонта библиотека будет оснащена технологическим и мультимедийным оборудованием, мебелью и стеллажами.



На сегодняшний день по модельному стандарту уже отремонтированы 6 библиотек города, из них 3 – библиотеки Централизованной системы детских библиотек: филиал № 25 «Библиотеки «Семейного чтения» на пр. Карла Маркса, Центральная городская детская библиотека на ул. Аэродромной и филиал № 14 «Библиотеки народов Поволжья» на ул. Ленинградской. Также модельными являются Самарская Публичная Библиотека, Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской и библиотека-филиал № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.

Фото: пресс-служба администрации Самары