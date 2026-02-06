В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки № 3

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки № 3

231
4 февраля первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова проверила ход капремонта библиотеки № 3.

В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

4 февраля первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова проверила ход капремонта. На сегодняшний день в библиотеке выполнено зонирование помещений, заменены инженерные коммуникации, установлены новые панорамные окна площадью 70 квадратных метров, ведутся отделочные и малярные работы.

«Библиотеки Самары должны получить новую жизнь и стать полноценными культурными пространствами, где традиции чтения встречаются с современными технологиями, а каждый посетитель – желанный гость. Детская библиотека в Промышленном районе станет одной из самых крупных в областном центре. Все работы пока идут по графику, замечания, озвученные главой города Иваном Николаевичем Носковым в прошлом году, устранены. После чистовой отделки здесь будет установлена практичная и удобная для ребятишек и работников мебель, современное оборудование для различных кружков, и, конечно, приобретаем сюда новые книги. Уверена, открытие новой модельной библиотеки станет отличным подарком маленьким самарцам к 440-летию города», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

После капитального ремонта двухэтажная библиотека № 3 общей площадью более 950 квадратных метров будет разделена на несколько функциональных зон. На первом этаже будут располагаться абонемент для младших школьников, гостиная для мероприятий, игровая комната, комната матери и ребенка и книгохранилище. На втором этаже запланированы кинотеатр и студия звукозаписи, кафе, лекторий и выставочная зона, конференц-зал, мастерские, абонемент для старших школьников. На капремонт библиотеки по нацпроекту «Семья» было выделено более 60 млн руб.

После капитального ремонта библиотека будет оснащена технологическим и мультимедийным оборудованием, мебелью и стеллажами.

На сегодняшний день по модельному стандарту уже отремонтированы 6 библиотек города, из них 3 – библиотеки Централизованной системы детских библиотек: филиал № 25 «Библиотеки «Семейного чтения» на пр. Карла Маркса, Центральная городская детская библиотека на ул. Аэродромной и филиал № 14 «Библиотеки народов Поволжья» на ул. Ленинградской. Также модельными являются Самарская Публичная Библиотека, Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской и библиотека-филиал № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
06 февраля 2026, 19:12
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения. Происшествия
126
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
06 февраля 2026, 18:58
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.   Общество
201
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
06 февраля 2026, 17:59
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого... Общество
180
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
589
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
284
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
502
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
452
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
448
Весь список