О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке

295
Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое.

Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое. В настоящее время в новом модульном здании проводятся работы по внутренней отделке.

Пока жители села – около 100 человек – продолжают получать медпомощь в приспособленном помещении.

«Открытие объекта ориентировочно запланировано на первый квартал 2026 года, - рассказала главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнева. - Новый ФАП в Троицком – долгожданный и очень важный для жителей объект. Село находится примерно в 25-26 километрах от районного центра, и модернизация его медицинской инфраструктуры станет существенным шагом в повышении доступности медпомощи».

После ввода в эксплуатацию современного ФАПа туда перейдет работать местный медицинский специалист. Новый пункт будет также оснащен необходимым оборудованием.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

