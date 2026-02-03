В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке

Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое. В настоящее время в новом модульном здании проводятся работы по внутренней отделке.

Пока жители села – около 100 человек – продолжают получать медпомощь в приспособленном помещении.

«Открытие объекта ориентировочно запланировано на первый квартал 2026 года, - рассказала главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнева. - Новый ФАП в Троицком – долгожданный и очень важный для жителей объект. Село находится примерно в 25-26 километрах от районного центра, и модернизация его медицинской инфраструктуры станет существенным шагом в повышении доступности медпомощи».

После ввода в эксплуатацию современного ФАПа туда перейдет работать местный медицинский специалист. Новый пункт будет также оснащен необходимым оборудованием.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО