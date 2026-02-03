В Самарском  Историческом парке открылась мультимедийная выставка «Голгофа патриарха Тихона»

2 февраля в Историческом парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Голгофа патриарха Тихона» к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона. Патриарх Тихон (Василий Беллавин) является одним из главных подвижников Русской Церкви XX столетия. На долю его, избранного на Московский престол в 1917 году после почти 200-летнего Синодального периода, выпали революционные события и Гражданская война, противостояние обновленчеству и открытая борьба большевиков против Церкви. (12+)

Мультимедийная экспозиция создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви и представлена в 10 залах Исторического парка.

В торжественном открытии приняли участие представители министерства образования и министерства культуры Самарской области, Общественной палаты Самарской области, СГСПУ и Самарской духовной семинарии, студенты самарских вузов и колледжей, жители Самары. Почетные гости высоко оценили важность этого события для нашего региона. Юлия Пряхина, руководитель управления министерства образования, отметила, что выставка «Голгофа Патриарха Тихона» поможет глубже узнать нашу историю. Протоиерей Максим Кокарев, ректор СамДС рассказал, что святитель Тихон явил подвиг духовной твердости в спасении православной веры в трагические годы его патриаршего служения. Светлана Бакулина (ректор СГСПУ), что выставка позволит сформировать нравственные ориентиры молодежи, даст пример моральной верности своим идеалам.

Церемонию завершило величание святителю Тихону, которое исполнил хор Самарской духовной семинарии, после чего гости первыми увидели экспозицию «Голгофа Патриарха Тихона».

Мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона» в Историческом парке пройдет:

со 2 февраля по 1 марта

по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.

Экскурсии по предварительной записи по телефонам +7(846) 250-01-52, +7(846) 250-01-32

Фото предоставлено администрацией Исторического парка Самары