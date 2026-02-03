Я нашел ошибку
Главные новости:
О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
В Самарском  Историческом парке открылась мультимедийная выставка «Голгофа патриарха Тихона»

298
Мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона» в Историческом парке Самары пройдет со 2 февраля по 1 марта.

2 февраля в Историческом парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Голгофа патриарха Тихона» к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона. Патриарх Тихон (Василий Беллавин) является одним из главных подвижников Русской Церкви XX столетия. На долю его, избранного на Московский престол в 1917 году после почти 200-летнего Синодального периода, выпали революционные события и Гражданская война, противостояние обновленчеству и открытая борьба большевиков против Церкви.  (12+)

Мультимедийная экспозиция создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви и представлена в 10 залах Исторического парка. 

В торжественном открытии приняли участие представители министерства образования и министерства культуры Самарской области, Общественной палаты Самарской области, СГСПУ и Самарской духовной семинарии, студенты самарских вузов и колледжей, жители Самары. Почетные гости высоко оценили важность этого события для нашего региона. Юлия Пряхина, руководитель управления министерства образования, отметила, что выставка «Голгофа Патриарха Тихона» поможет глубже узнать нашу историю. Протоиерей Максим Кокарев, ректор СамДС рассказал, что святитель Тихон явил подвиг духовной твердости в спасении православной веры в трагические годы его патриаршего служения. Светлана Бакулина (ректор СГСПУ), что выставка позволит сформировать нравственные ориентиры молодежи, даст пример моральной верности своим идеалам.

Церемонию завершило величание святителю Тихону, которое исполнил хор Самарской духовной семинарии, после чего гости первыми увидели экспозицию «Голгофа Патриарха Тихона».

Мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона» в Историческом парке пройдет:

со 2 февраля по 1 марта

по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.

Экскурсии по предварительной записи по телефонам +7(846) 250-01-52, +7(846) 250-01-32

 

Фото предоставлено администрацией Исторического парка Самары

 

Теги: Самара

