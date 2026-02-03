В регионе сохраняется ограничений движения автобусов на трёх участках федеральных трасс

️На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области снято ограничение для грузовиков. Для автобусов сохраняется запрет на трёх участках

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об изменении ограничений движения на федеральных трассах на основании данных ФКУ «Поволжуправтодор».

На участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы) восстановлено движение для грузового транспорта.

Однако до 19:00 сохраняются ограничения для маршрутных транспортных средств на следующих участках:

- М-5 «Урал»: км 890 – км 972

- А-300: км 23+800 – км 143+300 (Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан)

- М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу): км 29+115 – км 129+500