5 февраля в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Созидатели и обыватели», приуроченной к 175-летию Самарской губернии. В центре внимания новой экспозиции – созидательная и благотворительная деятельность выдающихся личностей, вошедших в историю нашего региона, и повседневная жизнь рядовых самарцев во второй половине XIX века.

Выставочный проект призван раскрыть страницы ранней истории Самарской губернии и губернского города Самары, которые находят своё отражение во фрагментах книжных собраний известных людей, повлиявших на становление нынешнего облика края. Эти уникальные книги некогда были частью домашних библиотек представителей культурной и управленческой элиты губернии. Сейчас они интересны тем, что могут рассказать нам, кем были их хозяева–«созидатели», чем они увлекались, какие профессиональные интересы имели.

Жизнь «обывателей» показана в фотографических и личных поэтических альбомах, популярных периодических изданиях. Кроме того, в экспозиции также представлены книги о государственных деятелях, писателях и поэтах второй половины XIX – начала XX века. Основу выставки составили издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, а также дореволюционные фотографии и художественные открытки из частного собрания самарских коллекционеров Сергея Рудняева и Александра Туманова.

Среди особенно примечательных экспонатов – редчайшие экземпляры изданий П.В. Алабина, С.Т. Аксакова, Н.В. Постникова, фрагменты владельческих собраний семей Вакано/Баредер, К.П. Головкина, С.Е. Пермякова, театральной библиотеки И.П. Новикова, а также книги, принадлежавшие другим именитым самарцам. «Большой интерес представляют две уникальные акварели из фонда СОУНБ, на которых изображён строящийся пивоваренный завод и Иверский монастырь. Их автором является Ламберт фон Вакано – младший брат «пивного короля» Самары Альфреда фон Вакано. В качестве ещё одного из многих любопытных экспонатов можно упомянуть автограф, который оставил писатель Сергей Аксаков самарскому губернатору Константину Гроту», – раскрывает подробности новой выставки заведующий Центром изучения книжной культуры отдела редких книг Ирина Петровская.

Экспозиция будет интересна филологам, историкам, краеведам, а также всем самарцам, которые хотят прикоснуться к большому прошлому своей малой родины.

5 февраля в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, выставочное пространство отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ