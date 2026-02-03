В Самарской области столкнулись Mitsubishi и автоцистерна

Сегодня в 09:50 на 79 километре автодороги «Самара - Большая Глушица» произошло ДТП.

К месту вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 132 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

По прибытии было установлено, что произошло боковое столкновение Mitsubishi и транспортного средства УРАЛ с последующим съездом в кювет.

К счастью, пострадавших нет.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими силами были отключены аккумуляторные батареи и проведен сбор информации.

Причины автоаварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"