О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В Тольятти построят производство спецтехники и предприятие по металлообработке

237
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась двумя резидентами. Соглашения с инвесторами подписали Павел Финк и Илья Сухих. 

Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась двумя резидентами. Соглашения с инвесторами подписали врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих. 
Компания «Атлас Трейлер» планирует создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники: шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд рублей, на предприятии будет создано 160 новых рабочих мест. 
«Сегодня мы стали резидентами ТОР «Тольятти». И этот статус является отличным примером эффективного партнёрства государства и бизнеса. Льготы и поддержка со стороны Правительства Самарской области создают плодотворную почву, на которой бизнес может смело инвестировать, строить и создавать ценность для нашего региона. Мы с уверенностью продолжаем строить наш завод - высокотехнологичное и уникальное предприятие станет значимым вкладом в экономику региона», - подчеркнул директор ООО «Атлас Трейдер» Константин Птушкин.
Еще один инвестор - компания «Промкомплект» - планирует реализовать проект расширения производства по обработке металлических деталей на фрезерных и токарных станках. Это позволит повысить качество и точность обработки, увеличить объемы продукции, расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Инвестиции в проект составят 33,7 млн рублей. 
«Подписание соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития – это миллиарды инвестиции, рабочие места для жителей региона, налоги на развитие социальной сферы. Оба резидента получат весь комплекс мер поддержки ТОР, включая льготное налогообложение и административное сопровождение. Мы продолжим поддерживать инвестиционную активность в регионе и привлекать новые высокотехнологичные проекты», – подчеркнул врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд рублей инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей. 

Увеличение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

 

Фото: пресс-служба Самарской области

Теги: Тольятти

31 января в Тольятти состоялось по-настоящему уникальное событие – первый турнир дошкольной лиги по гонке дронов!
02 февраля 2026, 18:45
В Тольятти прошел первый турнир по гонкам дронов среди дошкольников
31 января в Тольятти состоялось по-настоящему уникальное событие – первый турнир дошкольной лиги по гонке дронов! Общество
510
В Тольяттинской филармонии концерт прозвучит 7 февраля.
02 февраля 2026, 15:31
В Самарской филармонии выступит Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря
В Тольяттинской филармонии концерт прозвучит 7 февраля. Культура
539
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года.
02 февраля 2026, 15:26
Быстрая и точная диагностика: обновился парк оборудования детской больницы Тольятти
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года. Здравоохранение
522
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
322
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
381
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
381
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1013
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
595
