В Тольятти построят производство спецтехники и предприятие по металлообработке

Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась двумя резидентами. Соглашения с инвесторами подписали врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Тольятти Илья Сухих.

Компания «Атлас Трейлер» планирует создать производство по выпуску полуприцепной и специализированной техники: шторные полуприцепы, изотермические полуприцепы, самосвальные полуприцепы, краны манипуляторы, цистерны, мусоровозы. Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд рублей, на предприятии будет создано 160 новых рабочих мест.

«Сегодня мы стали резидентами ТОР «Тольятти». И этот статус является отличным примером эффективного партнёрства государства и бизнеса. Льготы и поддержка со стороны Правительства Самарской области создают плодотворную почву, на которой бизнес может смело инвестировать, строить и создавать ценность для нашего региона. Мы с уверенностью продолжаем строить наш завод - высокотехнологичное и уникальное предприятие станет значимым вкладом в экономику региона», - подчеркнул директор ООО «Атлас Трейдер» Константин Птушкин.

Еще один инвестор - компания «Промкомплект» - планирует реализовать проект расширения производства по обработке металлических деталей на фрезерных и токарных станках. Это позволит повысить качество и точность обработки, увеличить объемы продукции, расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Инвестиции в проект составят 33,7 млн рублей.

«Подписание соглашений с новыми резидентами территорий опережающего развития – это миллиарды инвестиции, рабочие места для жителей региона, налоги на развитие социальной сферы. Оба резидента получат весь комплекс мер поддержки ТОР, включая льготное налогообложение и административное сопровождение. Мы продолжим поддерживать инвестиционную активность в регионе и привлекать новые высокотехнологичные проекты», – подчеркнул врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд рублей инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.

Увеличение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Фото: пресс-служба Самарской области