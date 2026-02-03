За пять дней из Самары вывезли более 20 тысяч тонн снега 

В Самаре со 2 на 3 февраля выпало 29,5% месячной нормы осадков. Городские профильные службы, ответственные за состояние улично-дорожной сети, общественных пространств и инженерных коммуникаций, пятые сутки трудятся в усиленном режиме. По поручению главы Самары Ивана Носкова (https://t.me/ivan_noskov_samara) количество универсальных комбинированных дорожных машин для комплексной расчистки и противогололедной обработки проезжих частей увеличено.

«Ночью, как только стало понятно, что снежное действо начинается, сразу же вывели на дороги 100 комбинированных дорожных машин. На час раньше сдвинули график всех сотрудников, занятых на уборке снега, и оперативно довели количество техники на дорогах до 350 единиц, а количество рабочих – до 600. Транспортного коллапса не случилось – весь общественный транспорт на линии. Есть общее снижение скорости движения автотранспорта, вполне объяснимое погодными условиями. В течение ближайших суток будем работать на полной загрузке»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

За пять дней с территории города Самара было вывезено более 20 тысяч тонн снега, по тротуарам и автодорогам распределено более 470 тонн противогололедных смесей. Для более надежного сцепления автомобильных колес и обуви пешеходов с дорогой использовали также песок.

В Самаре с 8:30 до 17:30 в будни работает «горячая линия» по уборке снега, тел. 8 (939) 719-96-37. В мессенджере МАХ по этому номеру можно оставить заявку круглосуточно.

Фото: пресс-служба администрации Самары