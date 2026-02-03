Я нашел ошибку
О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
За пять дней из Самары вывезли более 20 тысяч тонн снега 

241
В Самаре со 2 на 3 февраля выпало 29,5% месячной нормы осадков.

В Самаре со 2 на 3 февраля выпало 29,5% месячной нормы осадков. Городские профильные службы, ответственные за состояние улично-дорожной сети, общественных пространств и инженерных коммуникаций, пятые сутки трудятся в усиленном режиме. По поручению главы Самары Ивана Носкова (https://t.me/ivan_noskov_samara) количество универсальных комбинированных дорожных машин для комплексной расчистки и противогололедной обработки проезжих частей увеличено.

«Ночью, как только стало понятно, что снежное действо начинается, сразу же вывели на дороги 100 комбинированных дорожных машин. На час раньше сдвинули график всех сотрудников, занятых на уборке снега, и оперативно довели количество техники на дорогах до 350 единиц, а количество рабочих – до 600. Транспортного коллапса не случилось – весь общественный транспорт на линии. Есть общее снижение скорости движения автотранспорта, вполне объяснимое погодными условиями. В течение ближайших суток будем работать на полной загрузке»,
 – отметил глава города Самары Иван Носков. 

За пять дней с территории города Самара было вывезено более 20 тысяч тонн снега, по тротуарам и автодорогам распределено более 470 тонн противогололедных смесей. Для более надежного сцепления автомобильных колес и обуви пешеходов с дорогой использовали также песок. 

В Самаре с 8:30 до 17:30 в будни работает «горячая линия» по уборке снега, тел. 8 (939) 719-96-37. В мессенджере МАХ по этому номеру можно оставить заявку круглосуточно.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

