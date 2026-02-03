Впервые температура на Кубе упала до 0°

Впервые в истории температура на Кубе опустилась до 0 градусов, рекорд зарегистрирован на западе страны, сообщил Национальный институт метеорологии.

"В 4.00 утра метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса. Температура продолжила снижаться, и в 7.00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры. Прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса был зафиксирован на станции Баиноа 18 февраля 1996 года", - отметил институт.

Другие станции на западе и в центре страны сообщили о температуре в 1,4 градуса и в 5 градусов.

Метеорологи пояснили, что Куба находится под воздействием очень холодных и сухих воздушных масс арктического происхождения. Сочетание очень холодного и сухого воздуха, малой облачности и слабых ветров способствовало значительному снижению температуры, в том числе ночью, пишет РИА Новости.