️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об изменении сроков действия ограничений на федеральных трассах на основании данных ФКУ «Поволжуправтодор».

Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.

Однако до 23:00 сохраняются ограничения для маршрутных транспортных средств на следующих участках:

- А-300: км 23+800 – км 143+300 (Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан) в Волжском, Большеглушицком и Большечерниговском районах

- М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург): км 29+115 – км 129+500 в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах