С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»

В связи с установившимся стабильным ледовым покровом, суда на воздушной подушке будут следовать от площадки на Речном вокзале.



Напоминаем о графике работы переправы:



· Первый утренний рейс из Самары отправляется в 7:00.

· Последний вечерний рейс из Рождествено — в 19:00.

· Покупка билетов осуществляется в здании Речного вокзала.

· Отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения.



Работа переправы осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.



Второй перевозчик — ООО «КП Проран» — также продолжает работу на линии. Его суда отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской.

Фото: pxhere.com

