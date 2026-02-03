С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»

В связи с установившимся стабильным ледовым покровом, суда на воздушной подушке будут следовать от площадки на Речном вокзале.
Напоминаем о графике работы переправы:
· Первый утренний рейс из Самары отправляется в 7:00.
· Последний вечерний рейс из Рождествено — в 19:00.
· Покупка билетов осуществляется в здании Речного вокзала.
· Отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения.
Работа переправы осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.
Второй перевозчик — ООО «КП Проран» — также продолжает работу на линии. Его суда отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской.
Фото: pxhere.com