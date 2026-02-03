В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ

В случае некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) или перебоев с ресурсами россияне имеют право потребовать перерасчет произведенной оплаты. Об этом 3 февраля в беседе с RT сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она уточнила, что при оценке качества услуг следует ориентироваться на постановление правительства РФ №354, которое разъясняет ситуации, когда подача услуг нарушена — например, если температура воды не соответствует нормативу (60 градусов) или нарушен химический состав воды.

Для того, чтобы зафиксировать некачественную услугу, граждане должны обратиться в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию (УК). Дальше заявку проверяют сотрудники УК и ресурсоснабжающей организации. По итогам составляется акт с подписями представителей аварийно-диспетчерской службы, а также жильцов дома, если проблемы коснулись всех, пишут "Известия".

С момента составления акта начинается перерасчет, который продолжается до полного восстановления подачи услуги в соответствии с нормами. После устранения нарушений подписывается акт о выполненных работах.

«Если во всём доме проблемы, и весь дом обращается с такими актами, в том числе в ресурсоснабжающие компании, это прямо будет очень чувствительно, потому что перерасчет будет значительный», — отметила парламентарий.