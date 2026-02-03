На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года

Подробности сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".
Со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2027-го на мосту через реку Сок на трассе М5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в районе 1029+290 км будут действовать временные ограничения движения. Причина — техническое состояние конструкций.
Ограничения касаются грузового транспорта. Одно из них установлено для авто массой до 25 тонн по нагрузке на ось не более 9 тонн.
Кроме того, все остальные виды транспорта должны ехать со скоростью до 50 км/ч.
Грузовики массой от 25 до 36 тонн теперь смогут проезжать только по одному, строго по центру моста и со скоростью не более 10 км/ч.
А транспорт тяжелее 36 тонн должен ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
Источник: 450media.ru
Фото: freepik.com