На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года

Подробности сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2027-го на мосту через реку Сок на трассе М5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в районе 1029+290 км будут действовать временные ограничения движения. Причина — техническое состояние конструкций.

Ограничения касаются грузового транспорта. Одно из них установлено для авто массой до 25 тонн по нагрузке на ось не более 9 тонн.

Кроме того, все остальные виды транспорта должны ехать со скоростью до 50 км/ч.

Грузовики массой от 25 до 36 тонн теперь смогут проезжать только по одному, строго по центру моста и со скоростью не более 10 км/ч.

А транспорт тяжелее 36 тонн должен ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.

Источник: 450media.ru

Фото: freepik.com