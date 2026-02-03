Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний

Частые и неправильные перекусы в течение дня могут привести к развитию серьезных заболеваний и ускорить процессы старения. Об этом «Известиям» 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

Главный риск кроется в нарушении метаболизма. Любой перекус повышает уровень инсулина и глюкозы в крови. Когда человек постоянно перекусывает, инсулин держится на высоком уровне, что провоцирует хроническую инсулинорезистентность. Это прямой путь к развитию сахарного диабета, ожирению и других системных заболеваний.

Особенно опасны, по словам врача, перекусы с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов, такие как выпечка и сладости. Они вызывают резкие скачки глюкозы, усиливая усталость и голод.

Даже фрукты, часто считающиеся полезным перекусом, могут навредить из-за фруктозы. Избыточные перекусы фруктами ведут к инсулиновой нагрузке. Фрукты стоит есть после основного приема пищи. Наиболее предпочтительны ягоды, например клубника, малина и черника, — они не вызывают резких инсулиновых скачков.

Эксперт рекомендует соблюдать интервалы между приемами пищи не менее 4–6 часов, не пропускать завтрак и отказаться от еды за рабочим столом.

Фото: pxhere.com