В поселке Просвет готовят к открытию обновленный офис врача общей практики

В подразделении Волжской районной клинической больницы проведен капитальный ремонт благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».



В помещении заменены все инженерные коммуникации: водопроводные системы и электрика. Также проведена полная внутренняя отделка: обновлены напольное покрытие, стены и потолки.



"В офисе врача общей практики созданы современные условия благодаря комплексному ремонту. Также установлены новые информационные стенды и таблички. Комфортно будет и медработникам, и пациентам. Обновление медучреждений в сельской местности помогает повысить доступность и качество первичной медицинской помощи для 2 тысяч жителей", — отметил главный врач больницы Сергей Братко.



Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2025 году в Волжском районе завершено строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов, выполнен капитальный ремонт 4 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО