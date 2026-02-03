В Самаре откроется выставка современного искусства «Гуманность металла» итальянского скульптора Массимо Гьотти 

5 февраля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки состоится открытие выставки современного искусства «Гуманность металла» итальянского скульптора Массимо Гьотти. (12+)



«Металл, излучающий свет» – эти слова из песни группы «Чёрный кофе» дают очень точную характеристику основной идеи, заложенной в творчестве скульптора Массимо Гьотти: его работы словно пронизаны сиянием, объединяющим излучение солнца, луны и звёзд с вечным полыханием ядра земли.



Сам автор называет своё искусство «воплощением души», чем и обосновано название выставки – «Гуманность металла».

Обработанный металл как символ вдохновенного осмысления человеком своей стихийной тяги к прекрасному – вот суть творческой философии Массимо Гьотти.



«Воплощённая в металле рефлексия теории машин и механизмов. Конструкции, не несущие полезных нагрузок, но сохранившие жёсткость и упругость… Машинерия, потерявшая приводные ремни утилитаризма, но не опускающая знамён функции», – так интерпретирует эстетику творений скульптора руководитель Отдела новейших течений Русского музея Александр Боровский.



В России творчество Массимо Гьотти обрело успех благодаря просветительской деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюблённого в нашу страну. При его деятельном участии полномасштабные экспозиции работ скульптора из Турина состоялись в целом ряде российских городов, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Вологда, Тула, Тольятти. Настало время и Самаре познакомиться с уникальной вселенной «Гуманности металла».



Вход свободный!