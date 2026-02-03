Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Об этом 3 февраля сообщил Первый канал, пишут "Известия".

«Не стало Светланы Жильцовой — легендарного советского диктора. <...> Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. <...> И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения», — говорится на сайте телеканала.

Жильцова запомнилась многим как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Помимо нее она появлялась в передачах «Веселые нотки», «Будильник», тележурнале «Пионер», а также в различных викторинах. С 1963 года она вела КВН.

По словам ее сына Ивана Жильцова, причиной смерти телеведущей стала продолжительная болезнь, передает «РИА Новости».

Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве, в школьные годы начала заниматься художественным словом и окончила Институт иностранных языков. Карьеру на телевидении начала после участия в совместном советско-канадском проекте о звездах эстрады СССР и в 1960-х годах стала ведущей программы «КВН», в которой больше всего прославилась. В 1993 году Жильцова ушла из эфира и занялась преподаванием в Высшей национальной Школе телевидения.