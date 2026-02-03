В Самаре состоялся чемпионат управления Росгвардии по шахматам

В рамках празднования 10-летия образования ведомства в региональной столице прошел ежегодный чемпионат по шахматам среди подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. В турнире, который состоялся на базе Самарской шахматной гостиной, приняли участие 27 росгвардейцев из 7 команд территориального управления.

По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда Управления Росгвардии по Самарской области, на втором месте - представители подразделения обеспечения, шахматисты ОМОН «Смерч» (на транспорте) замкнули тройку призеров.

«Приятно из года в год видеть, что наши сотрудники и военнослужащие показывают высокий уровень мастерства не только в силовых видах спорта, но еще и развиваются интеллектуально. Надеюсь, что наши шахматисты, как и в прошлом году, с честью проявят свои навыки на окружных соревнованиях», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Лучшие шахматисты представят Управление Росгвардии на чемпионате Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который пройдет в Республике Марий Эл, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

