О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
В Самаре состоялся чемпионат управления Росгвардии по шахматам

259
По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда Управления Росгвардии по Самарской области.

В рамках празднования 10-летия образования ведомства в региональной столице прошел ежегодный чемпионат по шахматам среди подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. В турнире, который состоялся на базе Самарской шахматной гостиной, приняли участие 27 росгвардейцев из 7 команд территориального управления.

По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда Управления Росгвардии по Самарской области, на втором месте - представители подразделения обеспечения, шахматисты ОМОН «Смерч» (на транспорте) замкнули тройку призеров.

«Приятно из года в год видеть, что наши сотрудники и военнослужащие показывают высокий уровень мастерства не только в силовых видах спорта, но еще и развиваются интеллектуально. Надеюсь, что наши шахматисты, как и в прошлом году, с честью проявят свои навыки на окружных соревнованиях», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Лучшие шахматисты представят Управление Росгвардии на чемпионате Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который пройдет в Республике Марий Эл, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области
 

