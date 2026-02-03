Кирилл Мануйло из Самарской области стал вторым на Кубке России по современному пятиборью

В Кирове завершились первые крупные турниры 2026 года по современному пятиборью - первый этап традиционного Кубка Павла Леднёва, на котором соревнуются атлеты из России и Белоруссии, и совмещенный с ним Кубок России.



В личном первенстве среди мужчин третье место в Кубке Леднёва занял спортсмен из Самарской области Кирилл Мануйло, которому удалось подняться в топ-3 по итогам лазер-рана с 18-го места.



Без учета результатов белорусских спортсменов в Кубке России по современному пятиборью Кирилл Мануйло стал вторым.



Фото Валерия Кононова/ минспорта СО



