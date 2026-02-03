В Самарской области за взятку осужден бывший заместитель начальника отдела ГАИ  Волжского района

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.



Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки 300 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий - беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств указанного общества по территории Волжского района.



Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.