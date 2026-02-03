В Самарской области за взятку осужден бывший заместитель начальника отдела ГАИ  Волжского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за взятку осужден бывший заместитель начальника отдела ГАИ  Волжского района

275
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки 300 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий - беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств указанного общества по территории Волжского района.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
28 января 2026, 17:59
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду. Закон
636
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
28 января 2026, 17:33
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей. Закон
631
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
24 января 2026, 22:06
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь. Закон
922
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
322
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
381
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
381
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1013
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
595
Весь список