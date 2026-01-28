Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре

В СМИ сообщается, что 26 января текущего года в одной из квартир дома на улице Галактионовской города Самары произошла коммунальная авария, повлекшая частичное обрушение потолочных конструкций в помещении детского сада, расположенного на первом этаже здания. Пострадавших удалось избежать.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР СО доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.