В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты

Ленинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в невыплате заработной платы.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотрудникам организации на общую сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.

В настоящее время принимаются меры к возмещению перед потерпевшими задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.