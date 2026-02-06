Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87

Информация об инциденте появилась в социальных сетях в пятницу, 6 февраля, пишет 450media.ru.

На опубликованной в сети видеозаписи девочка ударяет сверстницу ногой в живот, а рукой – по голове, а после, когда жертва уже находится на полу, несколько раз бьет ее коленом по лицу.

Как сообщили в департаменте образования областной столицы, конфликт между учащимися произошел 3 февраля в школе № 87. Руководство образовательного учреждения инициировало внутришкольное расследование.

- 4 февраля по итогу проведенного Совета профилактики с участием всех сторон драки и их родителей, виновная ученица поставлена на внутришкольный профилактический учет. С обеими сторонами конфликта школой будет организована работа с привлечением органов системы профилактики, - уточнили в ведомстве.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что в полицию поступили заявления от родителей несовершеннолетних. Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.

Организована проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди подростков и в прокуратуре Советского районе.

В СУ СКР СО возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", связанное с бездействием администрации учебного заведения.

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, - сообщили в ведомстве.