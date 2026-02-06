Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87

145
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях в пятницу, 6 февраля, пишет 450media.ru.

На опубликованной в сети видеозаписи девочка ударяет сверстницу ногой в живот, а рукой – по голове, а после, когда жертва уже находится на полу, несколько раз бьет ее коленом по лицу.

Как сообщили в департаменте образования областной столицы, конфликт между учащимися произошел 3 февраля в школе № 87. Руководство образовательного учреждения инициировало внутришкольное расследование.

- 4 февраля по итогу проведенного Совета профилактики с участием всех сторон драки и их родителей, виновная ученица поставлена на внутришкольный профилактический учет. С обеими сторонами конфликта школой будет организована работа с привлечением органов системы профилактики, - уточнили в ведомстве.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что в полицию поступили заявления от родителей несовершеннолетних. Сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.

Организована проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди подростков и в прокуратуре Советского районе.

В СУ СКР СО возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", связанное с бездействием администрации учебного заведения.

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, - сообщили в ведомстве.

