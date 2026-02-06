Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки

Москвичка пожаловалась на выпадение волос после примерки шапки, заказанной на маркетплейсе. Врач — дерматолог-трихолог Ирина Котова в пятницу, 6 февраля, отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки, пишут "Известия".

После примерки шапки такого произойти не может. Однако можно подхватить инфекцию, которая в первую очередь будет влиять на кожу головы и развиваться будет медленно. Также в беседе с «Радио 1», врач отметила, что волосы выпадают при совершенно запущенном воспалительном процессе на голове, то есть в последний момент.

При этом инфекция не может проникнуть внутрь головы у здорового человека с нормальным иммунитетом. Также трихолог добавила, что от подобной примерки можно подхватить вшей. В случае, если шапка была обработана каким-то химическим раствором, то он также отразится на коже голове и может вызвать аллергию, но волосы при этом служат скорее защитным барьером.

Фото: pxhere.com