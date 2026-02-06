Я нашел ошибку
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки

Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.

Москвичка пожаловалась на выпадение волос после примерки шапки, заказанной на маркетплейсе. Врач — дерматолог-трихолог Ирина Котова в пятницу, 6 февраля, отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки, пишут "Известия".

После примерки шапки такого произойти не может. Однако можно подхватить инфекцию, которая в первую очередь будет влиять на кожу головы и развиваться будет медленно. Также в беседе с «Радио 1», врач отметила, что волосы выпадают при совершенно запущенном воспалительном процессе на голове, то есть в последний момент.

При этом инфекция не может проникнуть внутрь головы у здорового человека с нормальным иммунитетом. Также трихолог добавила, что от подобной примерки можно подхватить вшей. В случае, если шапка была обработана каким-то химическим раствором, то он также отразится на коже голове и может вызвать аллергию, но волосы при этом служат скорее защитным барьером.

 

Фото:   pxhere.com

