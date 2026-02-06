Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции

222
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.

В ходе рейдовых мероприятий в Самарской области полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства и возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции.
В период с 3 по 5 февраля текущего года на объектах строительства, оптово-розничной торговли, складских помещениях, распределительных центрах, а также иных объектах компактного проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, расположенных на территории Самарской области, проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий.
В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизму, Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних областного главка МВД при силовой поддержке Управления Росгвардии Самарской области.
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства, принято 36 решений об административном выдворении, 24 из которых с помещением лиц в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции, 3 из которых по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». 
Системная работа ГУ МВД России по Самарской области в сфере миграционного контроля направлена на комплексное решение задач по обеспечению правопорядка, безопасности и стабильности экономики региона.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Александр Бибишев рассказал: «Плановые и целевые рейдовые мероприятия проводятся в местах массового пребывания, проживания и работы иностранных граждан, а также на объектах торговли, строительства, в сфере услуг и ЖКХ».
Полковник полиции подчеркнул, что в ходе рейдов уделяется внимание разъяснительной работе: иностранным гражданам и работодателям подробно объясняют требования миграционного, трудового и административного законодательства РФ.
«Это позволяет не только зафиксировать нарушение, но и предотвратить его в будущем, формируя правовую культуру и понимание ответственности у всех участников трудовых отношений», – отметил Александр Федорович.
Александр Бибишев акцентировал внимание на том, что контроль за миграционными процессами напрямую влияет на криминогенную обстановку. Он позволяет выявлять лиц, скрывающихся от правосудия, проживающих по недействительным документам или причастных к противоправной деятельности.
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
06 февраля 2026, 19:12
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения. Происшествия
127
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
06 февраля 2026, 17:59
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого... Общество
182
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
06 февраля 2026, 17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации. Здравоохранение
199
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
589
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
284
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
502
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
452
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
448
Весь список