В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции

В ходе рейдовых мероприятий в Самарской области полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства и возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции.

В период с 3 по 5 февраля текущего года на объектах строительства, оптово-розничной торговли, складских помещениях, распределительных центрах, а также иных объектах компактного проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, расположенных на территории Самарской области, проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизму, Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних областного главка МВД при силовой поддержке Управления Росгвардии Самарской области.

Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства, принято 36 решений об административном выдворении, 24 из которых с помещением лиц в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции, 3 из которых по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Системная работа ГУ МВД России по Самарской области в сфере миграционного контроля направлена на комплексное решение задач по обеспечению правопорядка, безопасности и стабильности экономики региона.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Александр Бибишев рассказал: «Плановые и целевые рейдовые мероприятия проводятся в местах массового пребывания, проживания и работы иностранных граждан, а также на объектах торговли, строительства, в сфере услуг и ЖКХ».

Полковник полиции подчеркнул, что в ходе рейдов уделяется внимание разъяснительной работе: иностранным гражданам и работодателям подробно объясняют требования миграционного, трудового и административного законодательства РФ.

«Это позволяет не только зафиксировать нарушение, но и предотвратить его в будущем, формируя правовую культуру и понимание ответственности у всех участников трудовых отношений», – отметил Александр Федорович.

Александр Бибишев акцентировал внимание на том, что контроль за миграционными процессами напрямую влияет на криминогенную обстановку. Он позволяет выявлять лиц, скрывающихся от правосудия, проживающих по недействительным документам или причастных к противоправной деятельности.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области