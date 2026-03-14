Команда самарских спасателей заняла второе место на чемпионате общества "Динамо" по волейболу

В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".

Эти соревнования стали частью спартакиады, объединившей команды правоохранительных органов и служб безопасности области.

Спортсмены продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий спортивный характер, проведя множество напряженных поединков.

Среди участников была и команда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Игры проходили по круговой системе, что позволило всем командам встретиться друг с другом. Борьба за призовые места была по-настоящему захватывающей и не оставляла равнодушными никого из зрителей.

По итогам всех матчей, сборная регионального управления МЧС России показала достойный результат, заняв второе место и завоевав "серебро".

Фото: минспорта СО