Команда самарских спасателей заняла второе место на чемпионате общества "Динамо" по волейболу

В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
Эти соревнования стали частью спартакиады, объединившей команды правоохранительных органов и служб безопасности области.
Спортсмены продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий спортивный характер, проведя множество напряженных поединков.
Среди участников была и команда Главного управления МЧС России по Самарской области.
Игры проходили по круговой системе, что позволило всем командам встретиться друг с другом. Борьба за призовые места была по-настоящему захватывающей и не оставляла равнодушными никого из зрителей.
По итогам всех матчей, сборная регионального управления МЧС России показала достойный результат, заняв второе место и завоевав "серебро".
Фото: минспорта СО