МВД против снижения нештрафуемого порога скорости

МВД России выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами, 30 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Министерство внутренних дел (МВД) России выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2–3 км/ч. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишут "Известия".

«МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась», — говорится в сообщении на платформе «Макс».

В ведомстве также призвали к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения.

Партия «Единая Россия» выступила в этот же день против снижения нештрафуемого порога скорости. Уточнялось, что это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов.

 

