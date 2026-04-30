МВД против снижения нештрафуемого порога скорости

Министерство внутренних дел (МВД) России выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2–3 км/ч. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишут "Известия".

«МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась», — говорится в сообщении на платформе «Макс».

В ведомстве также призвали к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения.

Партия «Единая Россия» выступила в этот же день против снижения нештрафуемого порога скорости. Уточнялось, что это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов.

Фото: magnific.com