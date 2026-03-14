15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
Самарская областная детская библиотека отметит своё 89-летие
Самарская областная детская библиотека отметит своё 89-летие

15 марта с 11:00 Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».

15 марта 1937 года Самарская областная детская библиотека впервые открыла свои двери для самарских читателей. За долгие годы библиотека полностью обновилось концептуально и внешне и стала «Пространством детских открытий».

В этом году библиотека отмечает не круглую дату, но традиционно праздник проходит вместе с читателями. Для них с 11:00 до 19:00 в этот день пройдет большая праздничная программа «Библиотека собирает друзей».

В 10:30 для дошкольников пройдет литературно-творческое занятие для дошкольников по книге Ульрике Мотшиуниг «С днем рождения, Лисенок!» из цикла развивающих занятий «Вообразилия». Пройдет чтение книги и мастер-класс.

В 12:00 – для детей и взрослых пройдут фольклорные посиделки «Наурыз мейрамы» (рождение весны) с участием казахской воскресной школы «Ак Булак» в рамках цикла «Диалог культур».

В 15:00 для всех желающих – читателей и их родителей пройдет праздничная станционная игра «Семь идей для всех друзей». Участникам предстоит пройти семь площадок, чтобы собрать семь недостающих частей

А в 16:00 состоится розыгрыш книг для активных участников Дня открытых дверей «Вам подарок!».

В течение дня будут работать интерактивные книжные выставки «Вот так книга!»: из Музея детской книги и «Жили-были ёжики», а также фотовыставка посвященная активной жизни библиотеки «А что это вы тут делаете?».

Самарская областная детская библиотека открылась 15 марта 1937 года по адресу ул. Ворошилова, д. 135 (теперь Дом-музей В. И. Ленина), с 1962 г. и до сей поры она располагается на ул. Невской, д. 8.
С 1957 года библиотеке присвоен статус областной. С этого времени Самарская областная детская библиотека – центр научно-методической и исследовательской работы в области педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиографии детской литературы, организации библиотечного обслуживания детского населения региона.

Ежегодно пользователями услуг, предоставляемых библиотекой, является более 220,00 тыс. детей и подростков. Библиотечный фонд составляет 122 506 экземпляров книг. Количество документов, выданных пользователям более 188 тыс.экземпляров.

Самарская областная детская библиотека является инициатором и организатором крупнейших международных и межрегиональных проектов, направленных на привлечение детей и родителей к книге и чтению. Самые значимые из них:

Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне», Областной фестиваль детского чтения «Регион читающего детства», Межрегиональный конкурс детских творческих работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо», Конкурс творческих работ «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае», проект по приобщению к чтению детей с нарушением слуха «Жест на успех», областной проект передвижных книжных выставок «Книжный караван» (20 лет в 2026 году), областной творческий конкурс «Детство без опасности», международный патриотический проект «Союз победителей», Областной форум для библиотечных специалистов области «Флагман чтения» и многие другие.

 

Фото:   минкульт СО

