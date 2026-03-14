Самарская областная детская библиотека отметит своё 89-летие

15 марта с 11:00 Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».

15 марта 1937 года Самарская областная детская библиотека впервые открыла свои двери для самарских читателей. За долгие годы библиотека полностью обновилось концептуально и внешне и стала «Пространством детских открытий».

В этом году библиотека отмечает не круглую дату, но традиционно праздник проходит вместе с читателями. Для них с 11:00 до 19:00 в этот день пройдет большая праздничная программа «Библиотека собирает друзей».

В 10:30 для дошкольников пройдет литературно-творческое занятие для дошкольников по книге Ульрике Мотшиуниг «С днем рождения, Лисенок!» из цикла развивающих занятий «Вообразилия». Пройдет чтение книги и мастер-класс.

В 12:00 – для детей и взрослых пройдут фольклорные посиделки «Наурыз мейрамы» (рождение весны) с участием казахской воскресной школы «Ак Булак» в рамках цикла «Диалог культур».

В 15:00 для всех желающих – читателей и их родителей пройдет праздничная станционная игра «Семь идей для всех друзей». Участникам предстоит пройти семь площадок, чтобы собрать семь недостающих частей

А в 16:00 состоится розыгрыш книг для активных участников Дня открытых дверей «Вам подарок!».

В течение дня будут работать интерактивные книжные выставки «Вот так книга!»: из Музея детской книги и «Жили-были ёжики», а также фотовыставка посвященная активной жизни библиотеки «А что это вы тут делаете?».

Это интересно!

Самарская областная детская библиотека открылась 15 марта 1937 года по адресу ул. Ворошилова, д. 135 (теперь Дом-музей В. И. Ленина), с 1962 г. и до сей поры она располагается на ул. Невской, д. 8.

С 1957 года библиотеке присвоен статус областной. С этого времени Самарская областная детская библиотека – центр научно-методической и исследовательской работы в области педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиографии детской литературы, организации библиотечного обслуживания детского населения региона.

Ежегодно пользователями услуг, предоставляемых библиотекой, является более 220,00 тыс. детей и подростков. Библиотечный фонд составляет 122 506 экземпляров книг. Количество документов, выданных пользователям более 188 тыс.экземпляров.

Самарская областная детская библиотека является инициатором и организатором крупнейших международных и межрегиональных проектов, направленных на привлечение детей и родителей к книге и чтению. Самые значимые из них:

Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне», Областной фестиваль детского чтения «Регион читающего детства», Межрегиональный конкурс детских творческих работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо», Конкурс творческих работ «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае», проект по приобщению к чтению детей с нарушением слуха «Жест на успех», областной проект передвижных книжных выставок «Книжный караван» (20 лет в 2026 году), областной творческий конкурс «Детство без опасности», международный патриотический проект «Союз победителей», Областной форум для библиотечных специалистов области «Флагман чтения» и многие другие.

Фото: минкульт СО