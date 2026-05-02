Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
В Самарской губернии в апреле 2026 года среди редких имен для мальчиков - Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс. 
Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области
В Самарской области станет заметно теплее
Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области

280
В Самарской губернии в апреле 2026 года среди редких имен для мальчиков - Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс. 

Об этом рассказали в Комитете ЗАГС Самарской области в рубрике «Имя месяца».

Топ имен апреля 2026 года
Мальчики: Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий, Лев.
Девочки: Ева, Мария, Валерия, Анна, София.

Топ имен апреля 1926 года
Мальчики: Александр, Николай, Василий, Иван, Алексей.
Девочки: Мария, Анна, Александра, Клавдия, Анастасия.

Редкие имена апреля 2026 года
Мальчики: Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс.
Девочки: Ясмина, Ольга, Нина, Серафима, Надежда.

Редкие имена апреля 1926 года
Мальчики: Кирилл, Марк, Матвей, Валерьян, Роман.
Девочки: Хаврония, Аграфена, Ангелина, Марина, Лора.

 

 

Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
02 мая 2026, 17:07
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и... Общество
264
«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года.
02 мая 2026, 15:49
«Читаем детям о войне»: СОУНБ вновь присоединится к международной акции
«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года. Общество
245
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
02 мая 2026, 15:17
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здравоохранение
263
