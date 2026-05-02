Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области

Об этом рассказали в Комитете ЗАГС Самарской области в рубрике «Имя месяца».

Топ имен апреля 2026 года

Мальчики: Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий, Лев.

Девочки: Ева, Мария, Валерия, Анна, София.

Топ имен апреля 1926 года

Мальчики: Александр, Николай, Василий, Иван, Алексей.

Девочки: Мария, Анна, Александра, Клавдия, Анастасия.

Редкие имена апреля 2026 года

Мальчики: Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс.

Девочки: Ясмина, Ольга, Нина, Серафима, Надежда.

Редкие имена апреля 1926 года

Мальчики: Кирилл, Марк, Матвей, Валерьян, Роман.

Девочки: Хаврония, Аграфена, Ангелина, Марина, Лора.