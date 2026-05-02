«Читаем детям о войне»: СОУНБ вновь присоединится к международной акции

6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы. В этом году гостям прочитают рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок».

«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года. В этот день по всей стране школьникам читают лучшие художественные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, после чего участники вместе обсуждают их содержание. В 2026 году приглашённым гостем в СОУНБ выступит Юлия Игоревна Пономаренко, член Союза театральных деятелей РФ, проректор Международной Академии Музыкальных Искусств, композитор, дирижёр и автор-исполнитель.

Задача гостя не просто прочитать текст, а сделать это так, чтобы даже самые юные слушатели поняли и в полной мере прочувствовали то, о чём говорит автор. У детей будет возможность обсудить услышанный рассказ, поделиться своими мыслями и впечатлениями. После обсуждения Юлия Игоревна проведёт для гостей увлекательный речевой тренинг. А также на встрече традиционно прозвучит музыкальная композиция в исполнении специалиста Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Алёны Пичугиной.

6 мая 2026 года в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

6+

