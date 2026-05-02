Массовое ДТП в Новокуйбышевске с участием четырех автомобилей: двое пострадавших

Полицейские работали на месте ДТП в г.Новокуйбышевске. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 01 мая текущего года в 20:05 24-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora на 2 км. автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1» выехал на полосу встречного движения, где обгон запрещен, и допустил столкновение с легковой автомашиной Saab под управлением 36-летнего водителя, после чего Lada Priora столкнулась с автомашиной ВАЗ 21214 под управлением 37-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении, после чего Lada Priora и ВАЗ 21214 столкнулись с большегрузом Iveco под управлением 35-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы водитель отечественного внедорожника и его пассажир – 34-летняя женщина. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

