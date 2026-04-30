Житель Новокуйбышевска на LADA Niva сбил десятилетнюю девочку

Еще одно ДТП 29 апреля произошло в Новокуйбышевске в 15:13: 35-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Niva, двигался по улице Кадомцева. В пути следования, возле дома № 12, допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход госпитализирована.

29 апреля на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало семь человек, один из которых несовершеннолетний