Преподаватель самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года Самарской области»

В Самаре подвели итоги XXXVI конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области». По решению членов жюри и по итогу всех этапов, победителем признана преподаватель биологии лицея «Престиж» города Самары Станислава Яницкая. Награду ей вручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самарские педагоги — наша гордость, люди особого склада души. Они не просто учат, а еще и вдохновляют, поддерживают, помогают ребятам найти свой путь. Победа Станиславы Владимировны - это не просто победа в конкурсе. Это история о том, как талант, трудолюбие и искренняя любовь к детям и своему делу приводят к настоящим свершениям. Ее успех - это и признание высокого уровня всего учительского сообщества нашего города. Пусть пример Станиславы Владимировны покажет молодым педагогам, что профессия учителя - это возможность менять мир к лучшему, воспитывая новые поколения самарцев. Поздравляю победительницу и всех финалистов, спасибо за ваш труд и любовь к детям!» - сказал глава города Самары Иван Носков.