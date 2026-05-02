Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%
Самарские студенты-вокалисты достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения»
Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны»
Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре
1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
В Тольятти в ДТП пострадали женщина и ребенок
90 крупномерных деревьев высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области местного жителя обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» предъявлено обвинение местному жителю 2002 года рождения в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 года житель Сызрани подал документы в социальную службу для предоставления ему государственной социальной помощи.

В рамках социального контракта 24-летнему мужчине перечислили денежные средства в размере 313 000 рублей. Данная единовременная выплата предназначалась для приобретения фотооборудования.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что полученные денежные средства мужчина потратил на погашение личных долгов, тем самым нарушив условия социального контракта.  

В рамках предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел установлены и допрошены свидетели, изучены финансовые документы, назначено проведение комплексных экспертиз.

По данным следствия, с целью сокрытия факта нецелевого использования полученной выплаты, злоумышленник предоставил в социальное учреждение фиктивные чеки о приобретении техники и отчёт о расходовании указанных денежных средств. Кроме этого, мужчина предъявил сотрудникам социальной службы фотооборудование, которое он в действительности арендовал.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере) направлено в суд для принятия решения по существу. На время следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские предупреждают: хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
