16-летний подросток без прав на мотоцикле попал в ДТП в Самаре

1 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Из материалов, собранных Госавтоинспекторами следует, что в Промышленном районе г. Самары в 20:05 16-летний подросток, не имея права управления транспортным средством, передвигаясь на мотоцикле DRZ, не состоящем на регистрационном учете в Госавтоинспекции, напротив дома №199 по Московскому шоссе, осуществил проезд через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Geely monjaro под управлением 34-летнего водителя. С места ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла госпитализирован, а его 16-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.