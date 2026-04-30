Власти планируют продлить две трамвайные ветки до «Самара Арены»

В Самарской области снова рассматривают перспективы расширения трамвайной сети.
Исполняющий обязанности министра транспорта региона Сергей Неретин обозначил два приоритетных направления для развития рельсового транспорта: улица Демократическая и Московское шоссе, пишет Самара-МК.
Заявление прозвучало в ходе совещания в региональном министерстве градостроительства, посвящённого комплексному развитию территории вокруг стадиона «Самара Арена».
По словам чиновника, оба маршрута обладают высоким пассажирским потенциалом, поскольку соединят спортивный кластер с активно застраиваемыми жилыми кварталами.
Новые линии значительно упростят логистику для жителей: людям станет удобнее добираться как на спортивные мероприятия, так и для повседневных нужд, считают в ведомстве.
Конкретные сроки реализации проектов и технические параметры линий в сообщении ведомства не раскрываются.
Помимо транспортной темы, на совещании обсуждались и другие инициативы по обустройству приаренной зоны.
Министр спорта региона предложила рассмотреть возможность строительства универсальной арены вместимостью 3–5 тысяч зрителей.
Представители культурного сообщества выступили с идеей размещения в этой локации городского зоопарка.
Все предложения будут проработаны экспертами с учётом градостроительных норм, пассажиропотока и экономической целесообразности.
Окончательные решения по развитию территории у «Самара Арены» ожидаются после завершения комплексного анализа и общественных обсуждений.