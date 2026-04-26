Ремонт трамвайных путей начался на перекрестке улицы Промышленности в Самаре

С 20:00 25 апреля до 05:00 29 апреля в Самаре в связи с ремонтом трамвайных путей частично перекроют для движения автотранспорта перекресток улиц Промышленности и Советской Армии - при движении по улице Советской Армии со стороны улицы Мориса Тореза в сторону улицы Промышленности и при движении по улице Промышленности в направлении «в город», в сторону улицы Аэродромной.

Движение трамваев №№ 3, 4, 11 и 23 на участке ремонта трамвайной линии будет приостановлено с 20:00 25 апреля до 05:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 05:00 28 апреля, с 22:00 28 апреля до 05:00 29 апреля.